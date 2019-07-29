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"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета

1.6т Читать материал на украинском

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву.

Видео из авиалайнера он опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что на кадрах показано, как Тилль управлял самолетом в кресле пилота. На панели управления можно разглядеть скорость, с которой летит лайнер — 673 км/ч (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета

Тилль Линдеманн

Фото: aquarellefm.md

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"К Лободе прилетел? Или они уже разошлись?", "Мы ждем тебя в Москве", "К Лободе так мчал, что аж сам за штурвал сел?", "Невероятный человек", — прокомментировали видео поклонники Линдеманна.

"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета
"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета
"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета
"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета
"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета

Отметим, что Линдеманн прилетел на гастроли в Россию. Группа Rammstein даст концерт 29 июля в Москве на стадионе "Лужники". 2 августа она выступит в Санкт-Петербурге.

"К Лободе мчал?" Солист Rammstein отправился в Москву за штурвалом самолета

#till_lindemann_official #rammstein #moscow

Публикация от Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали снимки Тилля, на которых он обнимал жгучую брюнетку. Пользователи предположили, что девушка — новая пассия Линдеманна, на которую он мог променять Лободу.

Также позже экс-жена шоумена и музыканта Алексея Потапенка (Потапа) Ирина Горовая засветилась в объятиях Тилля. Она призналась, что влюблена в него.

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Персона
Тилль Линдеманн
Место
Россия Москва
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