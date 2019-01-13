''Избил меня до смерти'': жена Прилучного выступила с жестким обращением к СМИ

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце прокомментировала слухи о ее избиении. В саркастичной манере она заявила, что информация, которая ранее попала в СМИ является ложью.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, актриса дополнила свое заявление снимком на котором она показывает неприличный жест.

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"Товарищи СМИ! Этот палец - вам! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Ах да, еще у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении и конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребенок?? Занавес", - написала актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилучный якобы избил Муцениеце накануне Нового года в Подмосковье, после чего закрыл жену дома и не выпускал. Эту информацию опровергла пиар-менеджер пары, назвав ее бредом и добавив, что в семье все живут мирно. После инцидента Агата Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

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