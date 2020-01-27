"Иногда это просто судьба": украинский ведущий тронул сеть постом о погибшем Коби Брайанте

Украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на смерть американского баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.

Так, на своей странице в Instagram Анатолич опубликовал трогательный пост.

Анатолий Анатолич Instagram @anatoliyanatolich

"Люди уходят каждый день. Разные причины, разные судьбы. Почему же мы так реагируем на смерть людей, к которым мы вроде не имеем отношения. Но такие люди как Коби, кажутся нам частью нашей жизни. Константа. Звезда, которая есть, и это часть нашего мира вокруг, даже если ты не фанат баскетбола. Отец четырех девчонок, и с ним в вертолете была его 13-летняя дочь. Я ведь тоже отец, я ведь тоже несу ответственность за своих малышек, и в такие моменты понимаешь, что не все зависит от тебя. Иногда это просто судьба. Грустно", – написал телеведущий.

Подписчики не смогли пройти мимо публикации Анатолича:

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