"Иногда это просто судьба": украинский ведущий тронул сеть постом о погибшем Коби Брайанте

Украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на смерть американского баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.
Так, на своей странице в Instagram Анатолич опубликовал трогательный пост.
Анатолий Анатолич
Instagram @anatoliyanatolich
"Люди уходят каждый день. Разные причины, разные судьбы. Почему же мы так реагируем на смерть людей, к которым мы вроде не имеем отношения. Но такие люди как Коби, кажутся нам частью нашей жизни. Константа. Звезда, которая есть, и это часть нашего мира вокруг, даже если ты не фанат баскетбола. Отец четырех девчонок, и с ним в вертолете была его 13-летняя дочь. Я ведь тоже отец, я ведь тоже несу ответственность за своих малышек, и в такие моменты понимаешь, что не все зависит от тебя. Иногда это просто судьба. Грустно", – написал телеведущий.
Подписчики не смогли пройти мимо публикации Анатолича:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
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