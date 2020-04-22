Тайная любовь Ленина: как француженка Иннеса Арманд затмила собой жену вождя Крупскую

Ровно 150 лет назад, 22 апреля 1870 года родился советский революционер, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

Личная жизнь Ленина, как и множества других революционеров, была покрыта тайной в целях конспирации. Так, двумя главными женщинами в его жизни были законная супруга Надежда Крупская и любовница Инесса Арманд. Подробнее о последней и ее отношениях с лидером большевиков читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Владимир Ленин и Инесса Арманд wikipedia.org

Инесса Арманд: от мужа – к его брату

Иннеса Арманд, урожденная Элизабет Пешо д'Эрбенвилль, родилась 26 апреля 1874 года в Париже. Она была дочерью французского оперного певца Теодора д’Эрбенвилля и актрисы-комика англо-французского происхождения Натали Вильд, тоже оперной певицы, которая имела российское подданство.

В возрасте 15 лет Инесса оказалась в России, куда приехала к своей тете, которая давала уроки музыки и французского языка в богатой семье текстильных промышленников Арманд.

Инесса Арманд, 1890-е wikipedia.org

В 1893 году Инесса Арманд Арманд вышла замуж за сына купца Александра Арманда. У них родились четверо детей. Однако спустя 9 лет брака 28-летняя Инесса ушла от мужа к его младшему брату 18-летнему Владимиру, от которого в 1903 году родила сына Андрея. Под влиянием нового мужа Инесса сблизилась с московской группой эсеров и увлеклась революционной борьбой.

В 1908 году Владимир Арманд умер от туберкулеза на руках у супруги в Швейцарии, куда она выехала после побега из ссылки.

Иннеса Арманд и Владимир Ленин

Ленин и Иннеса Арманд познакомились в 1909 или 1910 году в Париже. Поначалу это была чистая дружба.

"Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил, – писала Арманд в письме Ленину в 1913 году. – Во-первых, твое лицо так оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал..."

Инесса Арманд, 1913 год wikipedia.org

Инесса Арманд, 1916 год wikipedia.org

Инесса Арманд была полной противоположностью жены Ленина Надежды Крупской. Глубокие выразительные глаза, роскошные волосы, изящная фигура, приятный голос, хорошие манеры, образованная, эмоциональная, темпераментная – мужчины просто не могли устоять перед ней. К тому же, в отличие от Крупской, Арманд была отличной хозяйкой.

Попал под чары Инессы и Ленин. Они стали подолгу засиживаться в парижском кафе Porte d'Orléans.

Арманд была приверженкой свободной любви и во всем демонстрировала свои радикальные взгляды. Она говорила, что физическое влечение часто не связано с сердечной любовью. Но все же Ленина Арманд любила.

Инесса Арманд с детьми wikipedia.org

Французский социалист Шарль Рапопорт вспоминал: "Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки". Апогей их отношений пришелся на 1913 год. Ленину тогда было 43, Инессе – 39.

Любовный треугольник – Ленин, Арманд, Крупская

Крупская знала, что ее супруг испытывает чувства к "товарищу Инессе", но не стала закатывать скандалов и даже старалась дружить с Арманд. При этом Инесса всюду следовала за "четой Ильичей" по пятам, а их любовный треугольник существовал на глазах у всех.

Но однажды Крупская не выдержала и предложила Ленину расстаться. Он не согласился и разорвал отношения с любовницей.

Владимир Ленин и Надежда Крупская, 1922 год wikipedia.org

Владимир Ленин и Надежда Крупская, 1922 год Getty Images

"В Париже Ленин, может, и мог позволить себе гулять, но в России – никогда, у него просто времени на это не было. Он был человеком идеи, – рассказала "КП" научный сотрудник исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Елена Савинова.

Арманд тяжело переживала разлуку.

"Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! – писала она Ленину из Парижа. – Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью – и это никому бы не могло причинить боль. Зачем меня было этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты провел расставание. Нет, я думаю, ты это сделал не ради себя..."

Владимир Ленин Getty Images

Однако через некоторое время Ленин вновь стал встречаться с Арманд. Под ее руководство он отдал Женский отдел ЦК партии.

Гибель Арманд

В 1920 году уставшая от бесконечной революционной борьбы 46-летняя Инесса Арманд решила съездить на родину, чтобы отдохнуть и восстановить здоровье, но в августе Ленин в письме уговорил любовницу ехать в санаторий на Кавказ, к его товарищу Серго Орджоникидзе, который должен был устроить Инессе "отдых, солнце, хорошую работу".

Товарищ Серго вскоре отчитался вождю: "У Инессы все в порядке". Но внезапная телеграмма сразила вождя большевиков: "Вне всякой очереди. Москва. ЦЕКа РКП. Совнарком. Ленину. Заболевшую холерой товарища Инессу Арманд спасти не удалось точка Кончилась 24 сентября точка Тело перепроводим в Москву Назаров". За два неполных дня Арманд неожиданно заболела холерой и умерла.

Инесса Арманд, 1920 год wikipedia.org

Инесса Арманд была похоронена 12 октября 1920 на Красной площади в Москве, в некрополе у Кремлевской стены. Через несколько месяцев у Ленина случился первый инсульт.

"Мы шли за ее гробом, Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами, и, казалось, – вот-вот упадет", – вспоминала революционерка Александра Коллонтай.

Здесь, в Кремлевской стене захоронена Инесса Арманд wikipedia.org

Крупская во время этой процессии поддерживала Ленина под руку. Она также согласилась по его просьбе заботиться о двух младших детях Инессы Арманд. Они некоторое время жили в Горках, а затем уехали за границу. До своих последних дней Надежда, которая пережила Ленина на 15 лет, состояла с ними в задушевной переписке. Особенно она любила дочь Арманд – Инессу.

Кроме Арманд, других серьезных романов у Ленина не было. По мнению многих историков, главной женщиной вождя была не Крупская, и не Арманд, а революция.

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