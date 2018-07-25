Идеальное тело: Лорак удивила фанатов фото в открытом топе

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, показала фото с очередной репетиции вместе со своим балетом.

Артистка предстала в открытом топе и леггинсах вместе с танцорами своего балета. Соблазнительные снимки она разместила в своем Instagram.

Instagram/Ани Лорак

"Мы готовим интересные постановки с моим лучшим балетом", - подписала она фото.

Большинству поклонников фигура певицы понравилась.

Instagram/Ани Лорак

Большинству поклонников фигура певицы понравилась.

"Шикарная фигура! Обожаю вас и ваш талант!", "Молодец! Красивый животик", "Какое идеальное тело" , - пишут они.

Однако не все уверены в том, что снимок не обрабатывался графическим редактором.

"Пресс то подрисовали)", - предполагает один из комментаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники раскритиковали Ани Лорак за выступление под фонограмму на концерте в Юрмале.