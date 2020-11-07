"Холостячка" на СТБ: в третьем выпуске шоу покинуло сразу три участника

По итогам третьего выпуска популярного шоу "Холостячка", который вышел на канале СТБ в пятницу, 7 ноября, проект покинули сразу трое мужчин – это Артем Шепель, Константин Скрипачук и Сергей Кориенко.

Так, в третьем эфире за сердце Ксении вели борьбу 11 участников, но некоторым из них не удалось покорить сердце главной героини Ксении Мишиной. Более подробно о том, кто ушел из шоу и что стало причиной этому – читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из участников, Артем Шепель, покинул проект после парного свидания. Он проявлял агрессию, с чем Холостячка не намерена мириться, поэтому решила попрощаться с мужчиной.

"В моей жизни нет места такой энергии. Я никогда не потерплю агрессии. Тем более физического и психологического абьюза. Сегодня ты не сдержал своего слова по отношению ко мне. И сейчас ты покидаешь этот проект", – заявила Мишина.

Во время церемонии роз проект покинул фотограф Константин Скрипачук. Ксения отметила, что за три недели он не показал ей, что хочет построить отношения, поэтому она не видит их общего будущего.

Также бутоньерки не осталось для Сергея Кориенко. По мнению Ксении, он старался не показать себя в отношениях с ней, а постоянно соревновался с другими участниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина пригласила на первое свидание комика и шоумена Андрея Рыбака. Пара провела вечер в бассейне и переночевала вместе в загородном гостиничном комплексе.