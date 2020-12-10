"Холостячка" Мишина снялась в откровенной фотосессии для популярного глянца

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина снялась для декабрьского выпуска журнала Cosmopolitan. Она предстала в кадре в откровенном образе.

Соответствующее фото обложки 31-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Мишина позировала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила удлиненным пиджаком с блестками и многочисленными украшениями.

В посте, который распространила Ксения, она рассказала, что с детства испытывала трудности с самовыражением. Однако Мишина довольно рано поняла, что важно принимать этот страх, чтобы развиваться.

"С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Видимо моя душа все же знала с каким уроком пришла на эту прекрасную землю. Ну а как можно не выражать себя, если внутри каждого из нас прекрасная, уникальная вселенная. И я чувствую, что моя миссия, в том числе вдохновлять других быть собой", – заявила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина рассказала о фаворитах на проекте. Она также призналась, что от одного из участников реалити она почувствовала пресловутые "бабочки в животе".