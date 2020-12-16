"Холостячка" Мишина показала, как выглядит ее квартира. Фото и видео

Украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" на канале СТБ Ксения Мишина показала, как выглядит ее квартира в Киеве. Артистка проживает в ней вместе со своим сыном Платоном.

Так, соответствующие снимки и ролики Мишина опубликовала на личной странице в Instagram. Ранее она рассказывала, что снимает жилье в столице, но в скором времени планирует приобрести собственную квартиру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Жилище 31-летней актрисы состоит из кухни-студии, гостиной и спальни, а также просторной ванной комнаты. Интерьер выполнен в современном стиле. В комнатах преобладают светлые, пастельные тона, а в кухне также присутствуют красные акценты.

По словам Мишиной, она обустраивала дом на собственный вкус, поэтому чувствует себя в нем максимально уютно и комфортно. Она любит проводить свободное от съемок время в своем доме, где ей удается уединиться, скрыться от реальности, расслабиться и быть собой.

Напомним, Ксения Мишина самостоятельно воспитывает 8-летнего сына Платона. Актриса стала мамой в 22 года, с отцом своего ребенка она рассталась еще во время беременности. "Холостячка" поделилась, что в свое время ее избранник ушел из семьи, чтобы быть рядом с ней, но построить отношения у пары так и не получилось. Ксения также отмечала, что в их совместной жизни присутствовало домашнее насилие. Именно после этой истории, актриса больше не хочет начинать любые отношения с женатыми мужчинами – теперь это для нее табу. Ее сын Платон с отцом не общается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 18 декабря состоится финал популярного реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина из двух претендентов на свое сердце – Александра Эллерта и Алексея Тригубенко– выберет того, с кем видит дальше свое будущее.