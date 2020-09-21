Гросу развелась с мужем спустя полгода после свадьбы: в чем причина

Украинская певица Алина Гросу развелась со своим мужем. Артистка вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова в 2019 году, пара рассталась спустя полгода совместной жизни.

По словам Гросу, инициатором расставания стал Александр. Он якобы предложил девушке пожить месяц отдельно, что ее очень обидело. Об этом артистка рассказала в интервью проекту "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Еще в декабре мне Саша, ни с чего абсолютно, сказал: "Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы, возможно, попытался б на месяц. Если я кого-то найду, то тебе же будет больно через две недели". Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое, если ты не напробывался до того, как мы поженились... Ну, что это? Зачем это все?" – рассказала Алина Гросу.

Она добавила, что после такого предложения просто собрала свои вещи и переехала. По словам девушки, первое время она постоянно плакала. .

"Это не было как гром среди ясного неба, но чтобы так, я не думала. Думала, поговорим, к чему придем, но так, чтобы разъезжаться, разбегаться... Это да, это был шок", – указала певица.

О том, где проходила шикарная свадьба Алины Гросу и сколько потратили денег – читайте в материале OBOZREVATEL.

Она также подчеркнула, что проблемы в их семье начались сразу же после свадьбы. При этом пара до женитьбы жила вместе несколько лет и была счастлива. Вероятной причиной столь резкого расставания Алина Гросу назвала желание Александра "попробовать что-то другое". Она также допускает вариант, что незадолго до того, как Комков предложил ей пожить отдельно, у него могли появиться отношения на стороне.

Алина подытожила, что с экс-супругом хотела остаться друзьями, но он отверг это предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи о том, что Алина Гросу беременна. Позже выяснилось, что артистка сама сообщила о грядущем пополнении в семье, чтобы пошутить над поклонниками.