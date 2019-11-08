"Остается "шо" и "га": уехавшая в Россию Королева пошутила над украинским

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева пошутила над родным языком.

Так, в эфире шоу "Пятница с Региной" артистка призналась, что начала забывать украинский. Ведь ей не с кем на нем разговаривать. По словам Королевой, в ее лексиконе осталось только "шо" и "га". Этим словам певица приучила и своего мужа Сергея Глушко и сына Архипа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наташа Королева Фото: politrada.net.ua

"Я забываю язык, потому что мне не с кем разговаривать. Я же не могу говорить на украинском со своим мужем, хоть он и Глушко. Он же мне ничего отвечать не будет. Каждый язык уходит, остается только "шо" и "га", — сказала певица.

Наташа Королева и Сергей Глушко Скриншот с видео

Также Королева призналась, что ее сын раньше знал украинский язык, но сейчас также его забыл. Но она отметила, что парень говорит на японском.

Наташа Королева и ее сын Фото: instagram/koroleva__star

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева призналась, что несколько лет назад потеряла нерожденного ребенка из-за скандала на фоне ее интимных фото с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном).

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