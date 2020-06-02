"Гражданская война в моей стране": Fashion-директор Vogue Ukraine оскандалилась с высказыванием об Украине

Fashion-директор украинского Vogue Юлия Пелипас заявила, что в Украине идет гражданская война.

Такое высказывание она сделала на своей странице в социальной сети Instagram.

Юлия Пелипас

"Нет слов, чтобы описать то, что происходит в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это были самые болезненные события в нашей жизни. Сегодня я не уверена, что поступила правильно и дала жизнь двум людям в этом сошедшем с ума мире. Мира, любви и терпения всем", - написала Пелипас.

Позже, она опубликовала еще одно обращение, извинившись за свои слова, а также исправив исходный текст.

"Дорогие украинцы, я допустила ошибку. Которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Понимаю, насколько это ужасная ошибка. Искренне прошу прощения", - написала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за собственного поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

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