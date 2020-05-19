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19 мая • обновлено в 16:45
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Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

2.9т
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19 мая 45 лет исполняется Еве Польной – популярной российской певице, экс-солистке поп-группы "Гости из будущего", пик популярности которой пришелся на конец 90-х годов.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как артистка выглядит сейчас и узнать самые яркие факты из ее биографии.

Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года. Впервые девушка появилась на сцене вместе с популярной питерской рэп-группой "А-2". Она выступала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки.

Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

В 1996 году она познакомилась с Юрием Усачевым, который как раз искал вокалистку в свой музыкальный проект. В проекте под названием "Гости из будущего" Ева была не только солисткой, но и автором песен, создательницей сценических костюмов группы и постановщицей шоу.

В начале 2009-го группа объявила о прекращении своего существования.

Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

Многие поклонники группы, думали что между Польной и Усачевым был роман, однако их связывали только дружеские отношения. В 2005-м певица родила дочь Эвелин, но имени ее отца не назвала. Спустя два года на свет появилась вторая дочь артистки Амалия. Ее отцом является бизнесмен Сергей Пильгун.

Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"
Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

Сейчас Польна продолжает сольную карьеру.

Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"
Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"
Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"
Еве Польной - 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 мая 74 года исполняется главному герою культового итальянского сериала "Спрут" Микеле Плачидо. Он родился в 1946 году и прославился благодаря роли комиссара Катани.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ева Польна
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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