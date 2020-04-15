Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным фото.
Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом топе, под которое не надела белье, а также в трусиках. Свой образ Котова дополнила джинсовой курткой.
Татьяна Котова
Фото: instagram/kottova
"Как там обстоят дела с любовью к себе и сексом?" – спросила певица у поклонников.
Татьяна Котова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kottova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Татьяна Котова в откровенном купальнике
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова полностью голая
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kottova
Татьяна Котова оголила грудь
Фото: instagram/kottova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.
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