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15 апреля • обновлено в 06:02
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Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото

1.7т
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Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным фото.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом топе, под которое не надела белье, а также в трусиках. Свой образ Котова дополнила джинсовой курткой.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

Фото: instagram/kottova

"Как там обстоят дела с любовью к себе и сексом?" – спросила певица у поклонников.

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Татьяна Котова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kottova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.

Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото
Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото
Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото
Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова в откровенном купальнике

Татьяна Котова в откровенном купальнике

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова полностью голая

Татьяна Котова полностью голая

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова оголила грудь

Татьяна Котова оголила грудь

Фото: instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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