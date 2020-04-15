Экс-"ВИА Гра" показала пышную грудь без белья: горячее фото

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным фото.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом топе, под которое не надела белье, а также в трусиках. Свой образ Котова дополнила джинсовой курткой.

Татьяна Котова Фото: instagram/kottova

"Как там обстоят дела с любовью к себе и сексом?" – спросила певица у поклонников.

Татьяна Котова в пикантной фотосессии Фото: instagram/kottova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Котовой и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова в откровенном купальнике Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова полностью голая Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kottova

Татьяна Котова оголила грудь Фото: instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

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