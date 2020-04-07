Экс-солиста группы "На-На" избили в Москве

Первого солиста российской поп-группы "На-На" Валерия Юрина избили в собственной квартире в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, в дом к 53-летнему артисту пришли неизвестные и после ссоры ударили его по голове.

Валерий Юрин Фото: starhit.ru

Отмечается, что медики диагностировали у Юрина ушиб головы и сотрясение. Его отвезли в больницу, но от госпитализации артист отказался. К слову, детали инцидента сейчас выясняет полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Санкт-Петербурге жестоко избили актера сериала "Мажор". У 29-летнего Марка Коваля диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму.

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