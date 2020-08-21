Егорова о скандале на детском Евровидении: мы уничтожаем собственных детей

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова вступилась за 12-летнего школьника с Волыни Максима Ткачука, которому Национальная общественная телерадиокомпания запретила участвовать в детском Евровидении. Она указала, что такими решениями в Украине "уничтожают собственных детей".

Так, телезвезда отметила, что глава НОТУ Зураб Аласания после такого решения должен покинуть свою должность, потому что "такие люди, как он, позорят страну". Об этом шла речь в эфире телеканала NEWSONE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Егорова отметила, что ребенка превратили "в жупел, нечто ужасное".

Снежана Егорова NEWSONE (скриншот видео)

"Боже мой, о чем вы вообще говорите? Ребенка легко обидеть. Кто на этом спекулирует? Это 12-летний ребенок. Посмотрите, в каких условиях он живет? Государство не помогает бабушке обеспечивать ребенка-сироту, эти таланты никому не нужны. Талантливый ребенок, которого сейчас превратили в жупел, нечто страшное", – высказалась артистка.

Она добавила, что в Украине "уничтожают" собственных детей, а песню "Смуглянка", из-за которой и возник конфликт, хотя бы раз в своей жизни пел каждый человек.

Максиму Ткачуку запретили участие в детском Евровидении Скриншот из видео (YouTube)

"Аласания вообще должен отказаться от должности, потому что такие люди, как он, и такие события, как этот конфликт, позорят нашу страну и превращают нас в глазах мировой общественности в реальных папуасов. Мы уничтожаем наших собственных детей, потому что ребенок спел песню не на том языке! "Смуглянка"? Вы никогда в жизни не пели эту песню? Вам не стыдно?" – возмутилась Снежана Егорова.

Напомним, глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что решение запретить Максиму Ткачуку участвовать в детском Евровидении было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации.

После того, как Максим Ткачук исполнил песню "Смуглянка" на песенном фестивале в Лондоне, в сети его обвинили в популяризации "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, ни к чему не стремились в жизни и назвала их "селюками".

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