Ефремов в тюрьме может получить "хлебную" должность с зарплатой
В СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов может занять солидную должность в белгородской колонии, где он будет отбывать наказание. Так, артист может работать заведующим клуба.
Это связано с тем, что скоро другой заключенный, который занимает эту должность, выйдет на волю и место будет свободно. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Согласно источнику, в колонии эту работу называют "блатной", так как за нее платят неплохие деньги. В случае, если Ефремов станет завклуба, то ежемесячно сможет получать 11 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).
Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о том, что осужденный российский актер Михаил Ефремов "исчез" по пути в колонию.