Ефремов отказался от адвоката после вынесения приговора: Пашаев прокомментировал слухи

Пашаев прокомментировал слухи об отказе Ефремова от его услуг.
Российские СМИ распространили слухи, что российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева.
Однако в комментарии изданию "Подъем" защитник артиста опроверг информацию и отметил, что сейчас работает над апелляцией.
"Это глупость просто. Я готовлю апелляцию, времени очень мало", – отметил Пашаев.
Пашаев и Ефремов. АГН "Москва"
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии изданию "РИА Новости" сообщили, что Ефремов отказался от услуг своего адвоката. Напомним, ранее во время одного из заседаний актер уже заявлял об отказе от Пашаева, но позже снова нанял его.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро в, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.
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