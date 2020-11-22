Джон Кеннеди был застрелен 57 лет назад: "убийство века" попало на камеру

Ровно 57 лет назад, 22 ноября 1963 года, был убит 35-й президент США Джон Кеннеди.

Это произошло в центре города Даллас, штате Техас, во время предвыборной поездки, которую президент совершал в открытом лимузине. В годовщину трагедии OBOZREVATEL вспоминал обстоятельства гибели американского лидера.

Когда кортеж двигался по улицам города, внезапно послышались выстрелы. Первая пуля попала Кеннеди в шею сзади и вышла из горла, вторая – в голову и вызвала разрушение костей черепа в районе затылка. Президента доставили в операционную, где через полчаса после покушения констатировали его смерть.

Также был тяжело ранен губернатор штата Техас Конналли, ехавший в том же автомобиле, и незначительно – один из прохожих.

Убийство Кеннеди попало на кадры, снятые любительской камерой: гибель президента на глазах супруги и тысяч людей стала шоком для всей Америки.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Специально созданная комиссия показала, что убийцей был стрелок-одиночка Ли Харви Освальд. Он был арестован, но спустя два дня застрелен в полицейском участке местным жителем Джеком Руби, который впоследствии также умер в тюрьме.

Согласно официальному докладу "Комиссии Уоррена", занимавшейся расследованием убийства Кеннеди, все выстрелы Освальд сделал с верхнего этажа книгохранилища. Какого-либо заговора, как говорилось в докладе, обнаружить не удалось.

Из-за противоречий и "белых пятен" в официально изложенных данных по убийству существуют множество конспирологических теорий, которые, в частности, ставят под сомнение то, что Освальд был единственным стрелком, утверждают о связи убийства с важными фигурами политики и бизнеса и т. п.

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