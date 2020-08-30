МоваЯзык

Топ-темы:

Джоли впервые отреагировала на роман Питта с ее юной "копией"

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
5,3 т.
Джоли заявила, что ей не интересна личная жизнь Питта

Джоли заявила, что ей не интересна личная жизнь Питта.

Бывшая жена Брэда Питта, актриса Анджелина Джоли прокомментировала его роман с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Она заявила, что не испытывает к бывшему супругу никаких чувств и его личная жизнь актрису не интересует. Однако, в окружении звезды рассказали – Джоли опасается, что из-за новых отношений у Питта испортится общение с детьми, пишет Hollywood Life.

Инсайдер рассказал, что в настоящее время актриса озабочена только воспитанием детей, и в отличие от своего бывшего супруга, не собирается пока заводить новые романы.

"Джоли не испытывает к Брэду никаких романтических чувств. Она не вникает в детали его личной жизни, пока это не коснется детей. Их благополучие – ее главный приоритет и озабочена она только этим", – поделился источник.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Также информатор добавил, что Джоли опасается – роман с молодой моделью может негативно отобразиться на отношениях Питта с детьми. Вероятно, он будет видеться с ними значительно реже.

"Ее немного беспокоит, что в то время, когда она посвятила все свое время детям, Брэд начал новые отношения. Для Анджелины же личная жизнь отошла на второй план", – добавил инсайдер.

Напомним, новая избранница почти на 30 лет моложе Брэда Питта (актеру исполнилось 56 лет, Николь Потуральски – 27). Немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" из-за внешнего сходства с актрисой.

Джоли и новая избранница Питта поразили сходством

Джоли и новая избранница Питта поразили сходством Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись в апреле 2019 года. О разрыве отношений пары стало известно в 2017 году.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

СШААнджелина Джоли и Брэд Питт разводГолливудкиношоу-бизнесшоуБрэд ПиттАнджелина Джоли
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди