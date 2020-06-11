Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали

Известная английская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что в юности пережила сексуальное насилие.

Когда это произошло, ей было около 20 лет, сообщает The Telegraph.

По словам писательницы, она была очень уязвима, а мужчина "воспользовался ее положением". Однако Роулинг не стала раскрывать личность насильника.

Джоан Роулинг

Отметим, что этой историей она поделилась после того, как ее обвинили в трансфобии за статью "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Тогда же многие пользователи раскритиковали ее за неуважительное отношение к трансгендерным и транссексуальним людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец и ексучасник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин заявил, что в возрасте 8 лет его изнасиловали.

Также певица Леди Гага рассказала об изнасиловании.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram