СМЕРТЬ СОБИРАЕТ СЕБЕ ЛУЧШИЙ ТЕАТР

В 85 лет нас покинул сегодня замечательный актер и друг Украины Армен Джигарханян.

Я помню его добрые глаза, дерзкую улыбку, яркий талант....На протяжении десятилетий его буквально боготворила публика, режиссеры старались заполучить его согласие на роль, а критики отмечали высокое мастерство.

После аннексии Крыма Россией Джигарханян встал на сторону украинцев, отказавшись подписывать какое-либо письмо в поддержку Путина.

Актер подтвердил свою позицию, выступив с осуждением агрессивной политики России.

Вечная память, маэстро! Ужасный год, когда уходят лучшие...

Аплодисменты !!!

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