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7 апреля • обновлено в 21:39
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Джигана заподозрили в связи с мужчиной: опубликованы фото "любовников"

3.5т
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Российские СМИ предположили, что украинский рэпер Джиган мог изменять своей жене Оксане Самойловой не только с женщинами, но и с мужчинами.

Как сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на анонимные источники, рэпер долгое время находился в отношениях с неизвестным брутальным мужчиной. Оказалось, в соцсети у Джигана много фотографий с ним.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган с вероятным любовником

Джиган с вероятным любовником

Фото: instagram/iamgeegun

По слухам, мужчины часто вместе отдыхали, а теперь друг поддерживает Джигана в связи с его разводом.

Джиган с вероятный любовником

Джиган с вероятный любовником

Фото: instagram/iamgeegun

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джиган
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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