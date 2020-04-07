Российские СМИ предположили, что украинский рэпер Джиган мог изменять своей жене Оксане Самойловой не только с женщинами, но и с мужчинами.
Как сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на анонимные источники, рэпер долгое время находился в отношениях с неизвестным брутальным мужчиной. Оказалось, в соцсети у Джигана много фотографий с ним.
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
Джиган с вероятным любовником
Фото: instagram/iamgeegun
По слухам, мужчины часто вместе отдыхали, а теперь друг поддерживает Джигана в связи с его разводом.
Джиган с вероятный любовником
Фото: instagram/iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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