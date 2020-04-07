Российские СМИ предположили, что украинский рэпер Джиган мог изменять своей жене Оксане Самойловой не только с женщинами, но и с мужчинами.

Как сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на анонимные источники, рэпер долгое время находился в отношениях с неизвестным брутальным мужчиной. Оказалось, в соцсети у Джигана много фотографий с ним.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Джиган с вероятным любовником Фото: instagram/iamgeegun

По слухам, мужчины часто вместе отдыхали, а теперь друг поддерживает Джигана в связи с его разводом.

Джиган с вероятный любовником Фото: instagram/iamgeegun

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