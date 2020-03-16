Джигана выпустили из психбольницы: первое фото

Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, покинул стены учреждения.

Об этом стало известно благодаря странице в Instagram артиста, где он уже поделился фото и видео, сделанными на "свободе".

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, сначала Джиган опубликовал в своих Instagram-stories видео, на котором он едет на заднем сидении автомобиля с сигаретой во рту. Известно, что артист сейчас находится в Майами.

Джиган Instagram @iamgeegun

Спустя время рэпер опубликовал на своей странице еще одно фото. На нем Джиган сидит возле автомобиле в белом костюме и солнцезащитных очках.

"Гетто Суперзвезда вернулся", – подписал кадр артист.

Впрочем, многие поклонники раскритиковали фотографию Джигана. В частности, пользователи не понимают, почему рэпер не поехал после больницы домой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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