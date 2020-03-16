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16 марта • обновлено в 08:47
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Джигана выпустили из психбольницы: первое фото

3.6т
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Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, покинул стены учреждения.

Об этом стало известно благодаря странице в Instagram артиста, где он уже поделился фото и видео, сделанными на "свободе".

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Так, сначала Джиган опубликовал в своих Instagram-stories видео, на котором он едет на заднем сидении автомобиля с сигаретой во рту. Известно, что артист сейчас находится в Майами.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Спустя время рэпер опубликовал на своей странице еще одно фото. На нем Джиган сидит возле автомобиле в белом костюме и солнцезащитных очках.

"Гетто Суперзвезда вернулся", подписал кадр артист.

Впрочем, многие поклонники раскритиковали фотографию Джигана. В частности, пользователи не понимают, почему рэпер не поехал после больницы домой.

Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото
Джигана выпустили из психбольницы: первое фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
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