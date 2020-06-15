Джигана и Самойлову не смогли разести в суде
Джиган и Оксана Самойлова
Российского рэпера Джигана и его жену Оксану Самойлову не смогли развести в суде из-за того, что пара не пришла в зал заседаний.
Российский телеграмм-канал Mash сообщает, что ни рэпер, ни его жена не пришли в суд.
Заседание проходило в Головинском суде Москвы. Так что пара не пришла, производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.
Адвокат Самойловой не стал комментировать случившееся, а предложил журналистом лично спросить все у жены Джигана. Говорят, что Оксана простила рэперу все его выходки и решила наладить отношения с отцом своих четырех детей.
Отметим, в начале июня Джиган и Самойлова озадачили сеть общим фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом.