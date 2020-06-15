Джигана и Самойлову не смогли разести в суде

Российского рэпера Джигана и его жену Оксану Самойлову не смогли развести в суде из-за того, что пара не пришла в зал заседаний.

Российский телеграмм-канал Mash сообщает, что ни рэпер, ни его жена не пришли в суд.

Заседание проходило в Головинском суде Москвы. Так что пара не пришла, производство по делу было прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Адвокат Самойловой не стал комментировать случившееся, а предложил журналистом лично спросить все у жены Джигана. Говорят, что Оксана простила рэперу все его выходки и решила наладить отношения с отцом своих четырех детей.

Отметим, в начале июня Джиган и Самойлова озадачили сеть общим фото.

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