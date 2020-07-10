Джиган рассказал, почему ему 'сорвало крышу' в США: подтвердил, что он официально психбольной

Российский рэпер украинского происхождения Джиган, который ранее попал в громкий скандал с наркотиками в США, впервые рассказал, почему "ему сорвало крышу". Также он признался, что после лечения в четырех клиниках был официально признан психически нездоровым.

Такими подробностями звезда поделился в YouTube-шоу "Что было дальше?" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Джигана, все его беды начались с ночных вечеринок в Майами, которые, как выяснилось позже, организовывали дилеры. Рэпер рассказал, что, отмечая рождение сына, не заметил, как ему однажды подсунули тяжелые наркотики. Именно в тот момент сеть облетели скандальные фото, на которых полностью обнаженного исполнителя вели под руки полицейские.

Джиган в YouTube-шоу "Что было дальше?" скриншот с видео

"Мне подсунули на вечеринке крек... Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет. Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: "Что с вами?" А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: "Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер", – поделился Джиган.

Джигана арестовали в США (Instagram Джигана)

Также артист признался, что после этого случая он "впал в неадекватное состояние" и его с трудом смогли доставить из Майами в Москву. Джигану пришлось пройти лечение в четырех разных психбольницах, чтобы наконец вернуться к нормальной жизни. При этом рэпер уточнил, что до сих пор стоит на учете у специалистов.

"Меня так кошмарили. Надевали смирительную рубашку, каждый день пихали уколы, таблетки. Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка", – признался Джиган.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после скандала с наркотиками жена Джигана подала иск на развод с мужем. Впрочем, недавно модель призналась, что дала рэперу второй шанс ради их четырех детей.