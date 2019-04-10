МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки

270Читать материал на украинском

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, озадачила поклонников снимком и нарвалась на насмешки.

Звезда позировала в бомбере и кепке в какой-то подворотне, а фолловеры подумали, что это снимок короля поп-музыки Майкла Джексона.

"Как Майкл Джексон", "На Майкла Джексона похожа", "Джексон, ты живой" "Майкл Джексон в молодости", "Сразу подумала – Майкл Джексон", "Итак вижу сходство с Аллой Борисовной, а на этом фото, двойник", – написали в комментариях.

Новости
"Корона не жмет?" Лободу жестко разгромили в сети за пафос

Многие раскритиковали Лорак за наряд, который ее откровенно полнит. Некоторые в очередной раз предположили, что звезда ждет ребенка.

"Она беременная?", "Это куртка полнит или...", "Боже, ну что это за куртка", "Очень похожа на манекен", "Мать, что за прикид? От кого скрываешься", "Не очень фото", – отметили разочарованные поклонники.

"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки
"Джексон, ты живой?" Лорак в подворотне нарвалась на насмешки

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак часто становится предметом обсуждений по поводу ее вкуса и сплетен о беременности. Недавно она отправилась в Нью-Йорк, откуда поделилась видео. Поклонники начали спорить, не ждет ли она ребенка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Ани Лорак
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения