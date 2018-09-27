''Донбасс должен войти в состав России'': скандальная певица из РФ дала задание террористам

Российская рок-певица Юлия Чичерина считает, что Донбасс после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко должен обязательно войти в состав России.

Как рассказала она в интервью пропагандистскому ресурсу "Украина.ру", это наименее болезненный способ спасти самопровозглашенные "Л/ДНР".

"Донбасс осиротел, и, боюсь, без Бати (прозвище Захарченко. - Ред.) трудно будет построить действительно народную республику. Курс меняется, и теперь самое безболезненное для народа Донбасса было бы войти в состав России", - заявила соратница террористов.

Украина.ру Александр Захарченко и Юлия Чичерина

По ее словам, Донбасс не особо отличается от России.

"Мне бы это очень хотелось. Думаю, большинство живущих там более русские, чем мы", - подытожила Чичерина.

Александр Захарченко и Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

Напомним, Юлия Чичерина активно поддерживает террористов "ДНР" и "ЛНР" и регулярно ездит выступать в аннексированный Крым и на оккупированный Донбасс.

Новости Любительница террористов Чичерина назвала украинский Крым сараем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина обозвала "укропами" и тайными агентами сбежавших в Россию украинских звезд, заявив, что они мешают ее деятельности.