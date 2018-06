Дочь Трампа оконфузилась в социальной сети накануне важного мероприятия

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка оконфузилась в социальных сетях, ошибочно назвав известную поговорку "китайской".

Иванка опубликовала в Twitter поговорку и "приписала" ее китайцам. На несовпадение обратили внимание эксперты и китайские интернет-пользователи, пишет АВС News.

"Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает" - китайская поговорка", - написала Трамп

Эксперты установили, что никакой связи между постом Иванки Трамп и китайским языком нет, кроме той, что в пословице "есть что-то симметричное, а также повторяющиеся в обеих частях фразы слова". Такое мнение высказал Ларри Хазберг, автор книги о китайских пословицах и преподаватель китайского языка в одном из колледжей американского штата Мичиган.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb