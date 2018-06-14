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Дочь Трампа оконфузилась в социальной сети накануне важного мероприятия

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Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка оконфузилась в социальных сетях, ошибочно назвав известную поговорку "китайской".

Иванка опубликовала в Twitter поговорку и "приписала" ее китайцам. На несовпадение обратили внимание эксперты и китайские интернет-пользователи, пишет АВС News.

"Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает" - китайская поговорка", - написала Трамп

Иванка Трамп

Hyser

Эксперты установили, что никакой связи между постом Иванки Трамп и китайским языком нет, кроме той, что в пословице "есть что-то симметричное, а также повторяющиеся в обеих частях фразы слова". Такое мнение высказал Ларри Хазберг, автор книги о китайских пословицах и преподаватель китайского языка в одном из колледжей американского штата Мичиган.

"Бытует мнение, что китайский философ Конфуций обладал некоей легкоусваиваемой мудростью. Однако все подобные цитаты больше похожи на записки из печений с предсказаниями", - заключил он.

Помимо этого, пользователи китайской соцсети Weibo отметили, что жители западных стран часто допускают подобные ошибки, но они также присущи и китайцам в отношении западной культуры. В то же время некоторые пользователи утверждали, что пословица на самом деле принадлежит ирландскому писателю Бернарду Шоу, другие считали, что ее автор - американский романист Джеймс Болдуин.

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Интересно, что запись появилась на странице дочери американского лидера 11 июня в преддверии саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре 12 июня. Однако Иванка Трамп, в свою очередь, не уточнила, связан ли ее пост со встречей.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка продемонстрировала смелый и стильный образ на пресс-конференции в Белом доме, в честь приезда премьер-министра Японии.

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