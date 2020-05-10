Дочь Петросяна угодила в скандал с деньгами: что случилось

На дочь юмориста Евгения Петросяна Викторину, которая вернулась в Россию из США, подали в суд.

Так, по данным издания Starhit, по приезду в Москву женщина занялась риелторской деятельность. Но, как оказалось, не очень успешно. На дочь Петросяна подал иск собственник недвижимости, который делегировал ей сдачу в аренду его "квадратных метров". Однако по какой-то причине Викторина не отдала мужчине часть денег, которые заработала на его собственности. Теперь он требует с нее 337 тысячи рублей через суд.

Евгений Петросян с дочерью Викториной Фото: showbiz.clutch.ua

"С Викторины Петросянц (настоящая фамилия. – Ред.) требуют вернуть 337 тысяч рублей в Пресненском суде столицы. Суть спора в том, что у нее с истцом был договор на право управлять и распоряжаться определенной жилплощадью с правом сдавать ее в аренду. Но средства, полученные от квартирантов, женщина владельцу апартаментов так и не передала", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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