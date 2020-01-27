Дочь Натальи Андрейченко впечатляет разницей во внешности с матерью

Дочь известной российской артистки Натальи Андрейченко, которая пропала в Мексике, актриса Настасья Шелл, очень мало похожа на мать.

Это можно легко увидеть, просто сравнив их фото в соцсетях.

Отмечается, что Наталье Андрейченко уже 63 года, при этом, она до сих пор имеет довольно стройную фигуру и подтянутое лицо, следит за собой и выглядит моложе своих лет.

Смотрите на фото и видео, какой она была в молодости:

А вот несколько ее свежих фотографий и видео из Instagram:

Настасья Шелл родилась в 1989 году в браке с австрийским актером Максимилианом Шеллом, только недавно ей исполнилось 30 лет, она снималась в фильмах "Моя сестра Мария" 2002 года и "Die Rosenkönigin" 2007 года.

Максимилиан и Настасья Шелл

На фото видно, что не так уж сильно она похожа на красавицу-мать. Среди прочего бросаются в глаза проблемы с весом, темные волосы, отсутствие особого внимания к внешнему виду и стилю:

Напомним, что ранее в сети ужаснулись из-за внешнего вида знаменитого актера Михаила Боярского, которому уже 70 лет.

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