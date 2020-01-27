Дочь Натальи Андрейченко впечатляет разницей во внешности с матерью

Дочь известной российской артистки Натальи Андрейченко, которая пропала в Мексике, актриса Настасья Шелл, очень мало похожа на мать.
Это можно легко увидеть, просто сравнив их фото в соцсетях.
Отмечается, что Наталье Андрейченко уже 63 года, при этом, она до сих пор имеет довольно стройную фигуру и подтянутое лицо, следит за собой и выглядит моложе своих лет.
Смотрите на фото и видео, какой она была в молодости:
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРОИСХОДЯТ... 💫💫💫⠀ ⠀ монументальные энергетические процессы. Очень важно оставаться тихим, неподвижным, спокойным и уважать внутренние состояния и воистину священные процессы, через которые мы все сейчас проходим, как индивидуально так и глобально, человечеством.⠀⠀ ⠀⠀ Идёт полная перезагрузка и переформатирование самых глубинных и базовых программ.⠀⠀ ⠀⠀ Могут быть подавленные состояния, отсутствие энергии и невозможность/ нежелание что-либо делать. Могут активизироваться и выйти на поверхность многочисленные проблемы со здоровьем и недомогания.⠀⠀ ⠀⠀ Очень важно сейчас не заставлять и насиловать себя быть (жизне)радостным, активным и что-либо делать. Вместо этого очень важно находиться в любви, в приятии и доверии ко всему происходящему(и к себе, в первую очередь ), присутствовать со всем, что есть, со всем, что поднимается на поверхность или происходит вокруг.⠀⠀ ⠀⠀ Время активных действий и соответствующих им энергий, придёт позже, но ещё, пока, не сейчас тем более, что мы находимся в мощнейшем коридоре затмений до 10-января. Хотите, чтобы я сделала постоянную рубрику с такими советами? Предлагайте идеи с названиями! 💫💫💫 #натальяандрейченко #астрология #стильжизни
А вот несколько ее свежих фотографий и видео из Instagram:
ШАМАНСКАЯ ТЕХНИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ. ЧАСТЬ 1⠀⠀ ⠀⠀ Вот пересказ беседы с одним шаманом , которому я была свидетельницей. Он рассказывал о технике возвращения потерянной энергии. Буду писать от его лица, мне так удобнее, но это ни в коем случае не цитирование.⠀⠀ ⠀⠀ Ты тянешься к людям потому, что тебе не хватает энергии. На самом деле, тебе не нужна их энергия. Ты в них ищешь свою энергию. Но обращаешься не по адресу. Тебе нужна твоя собственная энергия, которую можно найти на складе прошлого.⠀⠀ ⠀⠀ Мы оставляем массу энергии в прошлом и будущем, и в настоящем становимся слабее.⠀⠀ ⠀⠀ Когда мы предвкушаем какое-то событие, сильно желаем чего-то, мы отправляем в будущее свою энергию. Когда событие происходит, мы испытываем радость - это из-за того, что в этот момент мы встречаемся со своей энергией, отправленной в будущее. Но потом радость проходит, энергия потрачена, и она опять не с нами, а остается в прошлом. Так что это самый дурной вариант: ты сам лишаешь себя этого объема энергии еще до того, как событие произошло. Если уж ты желаешь чего- то, то лучше вложить энергию в намерение и действия по достижению цели, чем в желание и мечты.⠀⠀ ⠀⠀ Ну и, конечно, мы много энергии оставляем в текучке жизни из-за своих переживаний.⠀⠀ ⠀⠀ Как доставать свою энергию из прошлого. ⠀⠀ Ложишься, расслабляешься и ищешь в себе зону дискомфорта. Это может быть дискомфорт в теле, в эмоциях, какая-то тяжесть, боль, неудобство. Затем ты спрашиваешь, какое событие или цепочка событий соответствуют этому дискомфорту, и переносишься в памяти в то место, где оно происходило, - в настоящем времени. Т.е. ты попадаешь в настоящем времени в то место, где в прошлом происходило нужное событие. Если тот дом разрушен, твоя энергия будет на деревьях, камнях и т.д., находящихся в том месте. Далее ты идешь по этому месту. Тебя не интересуют люди, вещи, которые там находятся, ты не пытаешься вспоминать, а ищешь глазами свою энергию. Это будет что-то заброшенное, забытое, но твое. Оно может быть в виде облачков, паутины, сухих пучков травы или листьев. Ты собираешь все это, складываешь в комок, кладешь себе на солнечное сплетение и вдыхаешь в себя.
Я безумно благодарна своим удивительным друзьям, с которыми мы сделали эту съемку:⠀ ⠀ Александр Шевчук @alex_shevchuk_stylist, с которым я уже больше 30 лет! Саша - такая умница, талант, настоящий художник, эстет, артист, ко всему прочему потрясающий администратор, он ходил за мной каруселью и умолял сделать эту потрясающую съемку! Саша, спасибо тебе, что ты познакомил меня с Яном, который помогает мне вести мои платформы! Спасибо тебе за помощь любовь и поддержку!⠀ ⠀ Владимир Славский @v_slavskiy — мой очень близкий человек, настоящий художник, настоящий творец и человек, который меня слышит! Не просто слушает, а слышит, поэтому мы вместе можем создавать произведения искусства!⠀ ⠀ Григорий Шелухин @shelukhin — это любовь душ, запомните, камера снимает исключительно энергию, если нет связи у фотографа и актера, всем советую развернуться и выйти из студии, ничего не получится! Фотограф должен обожать своего героя, смотреть на него влюблёнными глазами, и тогда получается шедевр! Гришенька, спасибо тебе за твой божественный дар!⠀ ⠀ Яна Ковалерчик @kavalerchikyana, я так хочу поблагодарить мою чистую, любимую девочку! У нас с ней любовь, как хотите это расценивайте! Она ещё всем покажет! Она потрясающий визажист, человек, который постоянно учится! Она моя родственная душа! Без неё вообще бы ничего не было. Когда съемка была окончена, осталась уставшая артистка и ее любимая девочка, работой которой не является снимать сапоги. Но она это сделала, потому что знает, после работы в Лос Анджелесе, в чем сыр бор. Я плакала, когда это происходило!⠀ ⠀ Ян Трунцев @yan_truntsev, с которым я знакома совсем недавно, я надеюсь, ему хватит мудрости вынести университеты Андрейченко и если он их выдержит, я гарантирую вам великого человека. Мои институты не простые, меня учил великий человек, он был актером, писателем, сценаристом, художником, режиссером и моим мужем! Это моя школа, которой я обладаю! Она уникальна! #натальяандрейченко
ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко
Настасья Шелл родилась в 1989 году в браке с австрийским актером Максимилианом Шеллом, только недавно ей исполнилось 30 лет, она снималась в фильмах "Моя сестра Мария" 2002 года и "Die Rosenkönigin" 2007 года.
Максимилиан и Настасья Шелл
На фото видно, что не так уж сильно она похожа на красавицу-мать. Среди прочего бросаются в глаза проблемы с весом, темные волосы, отсутствие особого внимания к внешнему виду и стилю:
Напомним, что ранее в сети ужаснулись из-за внешнего вида знаменитого актера Михаила Боярского, которому уже 70 лет.
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