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31 марта • обновлено в 19:41
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Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка

4.6т
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Дочь голливудской актрисы Миллы Йовович показала, как говорит на русском языке и вызвала жаркие споры в сети. Так, многие начали спорить о происхождении актрисы.

Видео с 12-летней Эвер Мила Йововоич разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка

"Моя дочь Эвер каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и жабы, которые живут вместе и устраивают ужин", - подписала ролик Йовович.

My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻‍♀️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy!😘 Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻‍♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

"Круто, без акцента", "Родилась она в Украине, переживает за нее, определенно имеет к Украине отношение, ничего с этим не поделаешь", "Я конечно понимаю, что хочется назвать Миллу украинкой, даже если она сама и ее мама уже сто раз говорили, что она русская", "Мать Миллы русская, сама Милла в садик ходила в Днепропетровске, говорили по русски", - спорят в сети.

"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка
"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка
"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка
"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка
"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка
"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

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Автор
Мария Дидык
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, зайдите на любой украиноязычный ресурс - там тишина, как в морге... то же самое и с украиноязычными ветками на Обозе... украинский язык не конкурент Великому и Могучему, люди не хотят быть необразованными селюками, они даже думают по-русски... и 30 лет принуждения говорить на мове не возымели своего действия... это и есть правда жизни... и никуда от этого не дется...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не понимаю, почему не на соловьиной та калыновой говорит?
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