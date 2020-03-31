"Где ее родина?" Дочь Йовович спровоцировала жаркие споры из-за русского языка

Дочь голливудской актрисы Миллы Йовович показала, как говорит на русском языке и вызвала жаркие споры в сети. Так, многие начали спорить о происхождении актрисы.

Видео с 12-летней Эвер Мила Йововоич разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Моя дочь Эвер каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и жабы, которые живут вместе и устраивают ужин", - подписала ролик Йовович.

"Круто, без акцента", "Родилась она в Украине, переживает за нее, определенно имеет к Украине отношение, ничего с этим не поделаешь", "Я конечно понимаю, что хочется назвать Миллу украинкой, даже если она сама и ее мама уже сто раз говорили, что она русская", "Мать Миллы русская, сама Милла в садик ходила в Днепропетровске, говорили по русски", - спорят в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

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