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Дочь хочет посадить Ефремова в тюрьму, а мать – в психушку, — бывшая жена актера

Ева Романова
Люди
3,1 т.
Ефремов и Качалина (фото – 'СтарХит')

Ефремов и Качалина (фото – "СтарХит").

Бывшая жена скандального российского актера Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна-Мария хочет "упечь отца в тюрьму, а мать – в психушку".

Об этом женщина заявила в интервью "Экспресс Газете", комментируя ситуацию со смертельным ДТП, которое в центре Москвы устроил Ефремов.

Качалина указала, что давно не виделась со своей дочерью и крайне редко общается с ней, так как считает ее "морально искалеченной". Дочь Ефремова и Качалиной, в свою очередь, ранее заявляла, что ее мать – алко- и наркозависима, она якобы собирается оформить над женщиной опеку, чтобы принудительно лечить ее от пагубных привычек.

Как выглядит бывшая жена Ефремова

Как выглядит бывшая жена Ефремова Kulturologia

"А больше моя дочь ничего не хочет? Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка, Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается", – прокомментировала ситуацию Качалина.

Также она добавила, что Анна-Мария хочет, чтобы ее отца посадили в тюрьму после устроенной им аварии. Саму же Качалину их с Ефремовым дочка якобы хочет посадить в психбольницу.

"Она хочет посадить отца в тюрьму, а мать – в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. На 90% все ее слова – это фантазия и авантюры", – подчеркнула Ксения Качалина.

Так Ксения Качалина выглядит сейчас

Так Ксения Качалина выглядит сейчас Кадр из передачи "Ты не поверишь!" (канал НТВ)

Отметим, по мнению коллег, актриса Ксения Качалина страдает психическим расстройством, алкоголизмом, а в свое время якобы "посадила" на наркотики и своего бывшего супруга Михаила Ефремова. Женщина превратила свою квартиру в центре Москвы в помойку, а по ночам бродит по городу с пластмассовым попугаем на плече.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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