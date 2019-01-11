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Ди Каприо застукали целующимся с красоткой: все о ней

1.4тЧитать материал на украинском

Леонардо Ди Каприо и его девушку Камила Морроне застукали за поцелуями. Пара попала в объектив к папарацци на свидании в Нью-Йорке

44-летний актер и 21-летняя модель встречаются с прошлой весны. Снимки разместили в Instagram-аккаунте "Redcarpetmood".

Ди Каприо застукали целующимся с красоткой: все о ней

Grazia

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Камила Морроне родилась в Аргентине 16 июня 1997 года и младше Ди Каприо на 23 года. Мать Камилы — Люсила Сола, гражданская супруга актера Аль Пачино. Вместе с ним и с матерью она выходила на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в 2014 году.

*goes to polo game once*

Публикация от Camila Morrone (@camilamorrone)

В юном возрасте Камила начала пробовать себя как модель и успела поработать с такими журналами, как Vogue и Love Magazine.

🇺🇸 🇦🇷 🇮🇹

Публикация от Camila Morrone (@camilamorrone)

В 2014-м Камила попробовала себя в роли актрисы и снялась в картине Джеймса Франко "Буковски".

Lake Powell

Публикация от Camila Morrone (@camilamorrone)

Как ранее писал OBOZREVATEL, аргентинско-американская модель и девушка Леонардо Ди Каприо Камила Марроне приняла участие в соблазнительной фотосессии для рекламы джинсов. Девушка стала лицом марки одежды Jordache.

На фотографии модель позировала в джинсах и бюстгальтере, который продемонстрировал ее пышные формы.

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Персона
Леонардо ДиКаприо
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