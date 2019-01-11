Ди Каприо застукали целующимся с красоткой: все о ней

Леонардо Ди Каприо и его девушку Камила Морроне застукали за поцелуями. Пара попала в объектив к папарацци на свидании в Нью-Йорке

44-летний актер и 21-летняя модель встречаются с прошлой весны. Снимки разместили в Instagram-аккаунте "Redcarpetmood".

Grazia

Камила Морроне родилась в Аргентине 16 июня 1997 года и младше Ди Каприо на 23 года. Мать Камилы — Люсила Сола, гражданская супруга актера Аль Пачино. Вместе с ним и с матерью она выходила на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в 2014 году.

В юном возрасте Камила начала пробовать себя как модель и успела поработать с такими журналами, как Vogue и Love Magazine.

В 2014-м Камила попробовала себя в роли актрисы и снялась в картине Джеймса Франко "Буковски".

Как ранее писал OBOZREVATEL, аргентинско-американская модель и девушка Леонардо Ди Каприо Камила Марроне приняла участие в соблазнительной фотосессии для рекламы джинсов. Девушка стала лицом марки одежды Jordache.

На фотографии модель позировала в джинсах и бюстгальтере, который продемонстрировал ее пышные формы.

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