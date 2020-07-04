Девушка забыла нанести солнцезащитный крем и сильно распухла: фото 18+

В США у 25-летней Пейтон Уильямс после прогулки на лице образовались ожоги и опухлости, которые изуродовали ей лицо.

Как пишет Mirror, девушка не нанесла на лицо солнцезащитный крем, что и стало причиной столько жуткой деформации лица.

Отмечается, что во время прогулки Уильямс почувствовала обезвоживание, головокружение и тошноту. Но опухоли проявились только на следующий день. У нее так сильно распухло лицо, что она не могла открыть глаза, а на лбу образовалась язва.

Пейтон Уильямс Mirror

"Мои глаза были опухшими и почти не открывались. Я едва могла видеть сквозь эти маленькие щелочки", – вспоминала она.

После обращения к врачам, медики пояснили, что у нее "отравление" солнечным светом – тяжелая форма солнечного ожога, который в итоге послужил причиной развития бактериальной инфекции.

Пейтон Уильямс после солнечного ожога Mirror

Девушка прошла курс лечения антибиотиками и только через месяц ее лицо снова восстановилось. При этом у нее постоянно были боли, но девушка не теряла силы духа и даже шутила над собой. Например, она сравнивала себя с Квазимодо.

"Я могла либо смеяться, либо умирать от страха, ведь я не знала, чем все закончится, и будут ли осложнения. Юмор помогал мне справиться с волнением", – рассказала Уильямс.

Квазимодо Кадр из мультфильма

Как сообщал OBOZREVATEL, в США девушка ослепла после того, как сама приготовила мыло и косметику в домашних условиях и нанесла на лицо.