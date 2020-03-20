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20 марта • обновлено в 20:18
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Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть "обрядом изгнания" коронавируса: забавное видео

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Российский шоумен, супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал забавное семейное видео с их детьми – шестилетними Гарри и Лизой, чем рассмешил своих поклонников в сети.

На ролике дети Пугачевой и Галкина проводят "обряд изгнания коронавируса". Видео опубликовано на личной странице Максима в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пугачева с детьми

Пугачева с детьми

PopCornNews

Супруг Пугачевой снял на камеру, как Гарри и Лиза бегают вокруг стола с криками "раз, два, три, коронавирус уйди!" и при этом дуют на емкость с водой.

"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э", – шутя подписал Галкин видео.

Пугачева и Галкин с детьми

Пугачева и Галкин с детьми

WomanHit.ru

Поклонники с юмором восприняли пост шоумена, а также были растроганы играми его детей.

"Я прошу прощения, но у вас случайно не сохранился рецепт изгнания Воланде Путинуса?" – прокомментировали ролик.

"Коронавирус, уйди!" Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть странным "обрядом"

"Коронавирус, уйди!" Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть странным "обрядом"

"Коронавирус, уйди!" Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть странным "обрядом"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин опубликовал похожее семейное видео с Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персоны
Гарри Галкин Максим Галкин Лиза Галкина Алла Пугачева
Теги
шоу-бизнес Новости России
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