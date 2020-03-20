Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть "обрядом изгнания" коронавируса: забавное видео

Российский шоумен, супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал забавное семейное видео с их детьми – шестилетними Гарри и Лизой, чем рассмешил своих поклонников в сети.
На ролике дети Пугачевой и Галкина проводят "обряд изгнания коронавируса". Видео опубликовано на личной странице Максима в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Пугачева с детьми
PopCornNews
Супруг Пугачевой снял на камеру, как Гарри и Лиза бегают вокруг стола с криками "раз, два, три, коронавирус уйди!" и при этом дуют на емкость с водой.
"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э", – шутя подписал Галкин видео.
Пугачева и Галкин с детьми
WomanHit.ru
Поклонники с юмором восприняли пост шоумена, а также были растроганы играми его детей.
"Я прошу прощения, но у вас случайно не сохранился рецепт изгнания Воланде Путинуса?" – прокомментировали ролик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин опубликовал похожее семейное видео с Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.
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