Дети Пугачевой и Галкина рассмешили сеть "обрядом изгнания" коронавируса: забавное видео

Российский шоумен, супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал забавное семейное видео с их детьми – шестилетними Гарри и Лизой, чем рассмешил своих поклонников в сети.

На ролике дети Пугачевой и Галкина проводят "обряд изгнания коронавируса". Видео опубликовано на личной странице Максима в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пугачева с детьми PopCornNews

Супруг Пугачевой снял на камеру, как Гарри и Лиза бегают вокруг стола с криками "раз, два, три, коронавирус уйди!" и при этом дуют на емкость с водой.

"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э", – шутя подписал Галкин видео.

Пугачева и Галкин с детьми WomanHit.ru

Поклонники с юмором восприняли пост шоумена, а также были растроганы играми его детей.

"Я прошу прощения, но у вас случайно не сохранился рецепт изгнания Воланде Путинуса?" – прокомментировали ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин опубликовал похожее семейное видео с Гарри и Лизой, на котором они рассказали, как не заразиться коронавирусом.

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