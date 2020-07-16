Дети-музыканты выступили в поддержку фигурантов дела Шеремета. Мощное видео

Ученики и преподаватели киевской "Рок Школы" записали видеоролик под названием "Правда сильнее лжи" в поддержку фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Видео опубликовали на YouTube-канале "Рок Школы", сопроводив его хэштегами #FreeRiff, #FreeDugar, #freeYuliaKuzmenko. Отметим, один из подозреваемых в убийстве Шеремета – Андрей Антоненко (Riffmaster) был преподавателем в этой школе (смотрите видео в конце новости).

Ученики "Рок Школы" спели в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета YouTube (скриншот)

"В поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Украиноязычная версия песни Rival Sons – Shooting Stars в исполнении учеников и преподавателей музыкальной школы Rock School. В сложные времена приходится отстаивать простые истины, но мы точно знаем, что правда победит, потому что она – сильнее", – подписали авторы ролик.

Напомним, киевский апелляционный суд до 23 июля оставил под стражей подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. При этом третьему обвиняемому – Яне Дугарь – меру пресечения смягчили.

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