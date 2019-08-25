Чуть не упала с крыши: конфуз Бузовой попал на камеру

Певица Ольга Бузова, оскандалившаяся хамским заявлением о блокадниках, оконфузилась во время отдыха на Бали.

Как известно, звезда постоянно делится с поклонниками фото и видео с тусовок и всяких разных ситуаций в жизни, и этот раз не оказался исключением.

Так, Бузова остановилась с друзьями в двухэтажной вилле с бассейном на крыше. Отдых начался с двух проворных обезьянок, которые сновали по двору в поисках чего-нибудь своровать. К слову, на отдыхе с певицей засветился и комик Тимур Батрутдинов, с которым ей приписывали роман.

Обезьяна на отдыхе Бузовой сторис

Батрутдинов на отдыхе с Бузовой сторис

Позже звезда решила искупаться в роскошном бассейне, ведь не даром же она обосновалась в такой вилле.

"Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко. И водица, между прочим, очень холодная. Но я хочу купаться", — сказала Бузова, стоя на краю бассейна, и чуть не рухнула с высоты своего роста с крыши.

Бузова чуть не рухнула с крыши сторис

Приключения певицы на этом не закончились. Вечером с друзьями она решила искупаться в том же бассейне в огромных сережках, но после заплыва один из элементов украшения оказался на дне. В итоге Бузовой пришлось портить макияж и нырять, хотя это ее, судя по реакции, не сильно расстроило.

Бузова отдыхает на Бали сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова часто оказывается в неловких ситуациях. Например, недавно она рухнула прямо на сцене, однако быстро вышла из положения и сделала вид, что так и задуманно.

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