Что общего у Анджелины Джоли и Натальи Андрейченко: удивительный факт

Известная актриса Наталья Андрейченко, которая в субботу пропала без вести, ранее была замужем за мужчиной, связанным с голливудской суперзвездой Анджелиной Джоли.

Бывший муж Андрейченко Максимилиан Шелл - крестный отец Анджелины Джоли.

Как известно, Шелл - австрийский актер, продюсер и режиссер. Обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Нюрнбергский процесс" 1961 года выпуска.

В 1985 году Шелл женился на Наталье Андрейченко (при разнице в возрасте в 26 лет). В 1989 году у пары родилась дочь Настя.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

В 2005 году актер бросил молодую супругу и в 2008 году связал жизнь с другой женщиной.

Умер Максимилиан Шелл в 2014 году.

Напомним, как писал OBOZREVATEL ранее, на странице Натальи Андрейченко в Инстаграм ее PR-директор Ян Трунцев сообщил, что актриса исчезла еще в субботу и никто не знает, где она находится и что с ней.

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