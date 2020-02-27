Через неделю после родов: жена Джигана показала фигуру в бикини

Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась стройной фигурой в купальнике спустя семь дней после кесарева сечения.

Видео в сексуальном купальнике мама четверых детей опубликовала на своей странице в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

В частности, в кадре Самойлова позирует в крошечном купальнике, демонстрируя шикарную стройную фигуру. Примечательно, что сама Оксана также удивлена, как ей удалось так быстро вернуться в форму после родов.

"Сегодня седьмой день после кс, где мой живот? Как он мог так быстро втянуться обратно? Я же не делаю ничего специального и особенного. Я даже бандаж пока что не ношу и ем я все подряд, и кормлю. На 2/3 день у меня еще был живот, как на месяце шестом, а потом резко начал исчезать. Многие говорят, это потому что мальчик, и я начинаю в это верить", – поделилась Самойлова.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 февраля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом.

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