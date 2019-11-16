Бывший муж Ани Лорак показал женщину, которая воспитывает дочку: видео

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые показал няню девочки, которая присматривает за ней, когда мама на гастролях.
Женщину зовут Ира, как стало известно из видео, которое он обнародовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Мурат Налчаджиоглу с дочкой Софией
instagram/muratnalca
Девочка растет любознательным ребенком с подвижным умом, что можно заметить по играм, которые папа с ней устраивает. София показала Мурату настоящий мастер-класс по изготовлению слайма, детально проинструктировав его и няню. Налчаджиоглу заснял те нечастые моменты, которые ему удается провести с дочкой, на камеру.
София с папой и няней
Кадр из видео
Кроме того, он устроил ребенку "квест" по поиску сокровищ. В частности, Мурат спрятал подарок и нарисовал карту для Сони. Девочке нужно было по этому листку найти презент от папы. Также он сводил ее по магазинам и от души повеселился со своей любовью, как Мурат называет Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
В октябре певица рассказала подробности развода с Налчаджиоглу.
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