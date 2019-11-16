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16 ноября • обновлено в 10:22
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, которая воспитывает дочку: видео

2.7т
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Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые показал няню девочки, которая присматривает за ней, когда мама на гастролях.

Женщину зовут Ира, как стало известно из видео, которое он обнародовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Мурат Налчаджиоглу с дочкой Софией

Мурат Налчаджиоглу с дочкой Софией

instagram/muratnalca

Девочка растет любознательным ребенком с подвижным умом, что можно заметить по играм, которые папа с ней устраивает. София показала Мурату настоящий мастер-класс по изготовлению слайма, детально проинструктировав его и няню. Налчаджиоглу заснял те нечастые моменты, которые ему удается провести с дочкой, на камеру.

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София с папой и няней

София с папой и няней

Кадр из видео

Кроме того, он устроил ребенку "квест" по поиску сокровищ. В частности, Мурат спрятал подарок и нарисовал карту для Сони. Девочке нужно было по этому листку найти презент от папы. Также он сводил ее по магазинам и от души повеселился со своей любовью, как Мурат называет Софию.

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Персоны
Мурат Налчаджиоглу Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес дети
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