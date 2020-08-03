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Бывший любовник Заворотнюк чуть не погиб на съемках фильма

Юля Ухина
Юля Ухина
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Бывший любовник Заворотнюк чуть не погиб на съемках фильма

Бывший любовник Заворотнюк чуть не погиб на съемках фильма (фото - eg.ru).

Российский актер, бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма "Ричард: Львиное сердце" (1992).

Об этом на своей странице в Instagram сообщила коллега артиста Ирина Безрукова, прикрепив к публикации архивное фото, сделанное во время работы над картиной. Женщина вспомнила в своем посте, как Жигунов в один из съемочных дней "гарцевал на лошади и что-то выписывал в воздухе кинжалом". В какой-то момент острый клинок вылетел из рук Жигунова и перерезал световой кабель. Актер побежал доставать кинжал, но в этот момент его остановил крик светотехника.

"Жигунов соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: "Не смей трогать!" К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете какое напряжение было в том кабеле? В общем, пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покореженные остатки этого кинжала. Ну бывает и такое. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека", – рассказала Безрукова.

Александр Балуев, Ирина Безрукова и Сергей Жигунов (на фото справа) Instagram Ирины Безруковой

Александр Балуев, Ирина Безрукова и Сергей Жигунов (на фото справа) Instagram Ирины Безруковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Жигунов получил ранение в голову во время съемок сериала "Горюнов". Так, в актера случайно выстрелил из табельного оружия его партнер по съемкам Максим Аверин.

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