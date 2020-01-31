"Не останется ни животных, ни растительности": самые жуткие предсказания Ванги

31 января, ровно 109 лет тому назад родилась Ванга – слепая болгарская женщина, которой приписывают дар ясновидения.

Разговоры о пророчествах Ванги не утихают. Так, в свое время она предсказала смерть Сталина, аварию подводной лодки "Курск" и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Какие еще жуткие предсказания Ванга сделала для Земли, расскажет OBOZREVATEL.

Ванга Pinterest

Ванга (урожденная Вангелия Сурчева, после замужества – Гуштерова) родилась 31 января 1911 года. Девочка потеряла зрение в возрасте 12 лет, когда попала под ураган и была найдена засыпанной ветками и с забитыми песком глазами.

О даре ясновидения Ванги заговорили в годы Второй мировой войны, когда по ближайшим к ее селению окрестностям прошел слух, что она наделена сверхъестественными способностями и может определить местонахождение пропавших на войне людей, будь они живы, или места их гибели и захоронения.

Ванга в молодости фото: anews.com

По словам сторонников Ванги, слепая женщина также была способна определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. Она часто направляла их к целителям или врачам, которые могли бы помочь, причем часто этих целителей не знала и говорила о них так: в таком-то городе живет такой-то человек.

В 1942 году посетителем Ванги стал даже болгарский царь Борис III (которому она якобы лично указала дату и обстоятельства его смерти). Говорят, что был у нее и Адольф Гитлер, который, если верить легенде, остался очень недовольным ее пророчествами. Никаких документальных подтверждений этой встречи нету. В послевоенное время клиентами Ванги были представители высшего партийного руководства Болгарии, в частности, Тодор Живков, а также Леонид Брежнев.

Ванга и ее муж, Димитр Гуштеров anews.com

Сегодня многие относятся со скепсисом к Ванге и ее предсказаниям, вдобавок усиливает критику то, что ей в интернете и СМИ приписывают многое из того, чего она на самом деле не предсказывала.

Однако известно, что женщина предвидела такие события, как аварию в Мексиканском заливе в 2010 году, трагедию на подводной лодке "Курск" в 2001-м, теракт 11 сентября в Нью-Йорке.

"В Северной Америке случится большая катастрофа на воде, устроенная человеком. Вода во всем океане станет черной, ее нельзя будет пить. Остановятся подводные течения, и ветры принесут на всю землю сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода", – описывала Ванга аварию в Мексиканском заливе.

"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его".

Ванга Pinterest

"Страх, страх! Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Волки завоют из куста и кровь невинная польется рекой", – так предсказала Ванга устроенный самолетами террористов взрыв в башнях-близнецах в Нью-Йорке.

Как известно, Ванга предсказала и свою смерть, а незадолго до своей кончины провидица сообщила, что Землю посещают инопланетные корабли с планеты, звучащей как "Вамфим", "третьей по счету от планеты Земля", а другая цивилизация готовит большое событие; встреча же с этой цивилизацией произойдет через 200 лет.

Ванга Pinterest

"Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений. Изменится само сознание людей. Настанут тяжелые времена. Люди разделятся по признаку веры...", – эти слова также приписывают Ванге.

Стоит отметить, что пророчества ясновидящей, которые свершились, документально не подтверждены. Поэтому нельзя исключать и того, что они могли быть ей приписаны задним числом.

Ванга также якобы предсказывала, что Третья мировая война начнется в ноябре 2010 года, а закончится в октябре 2014 года:

"2010 год. Начало Мировой войны. Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года. Начнется как обычная, затем будет применено сначала ядерное, а потом и химическое оружие. 2011 год. В результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности. Затем мусульмане начнут химическую войну против оставшихся в живых европейцев. 2014 год. Большинство людей будет страдать гнойниками, раком кожи и другими кожными болезнями (следствие химической войны). 2016 год. Европа почти безлюдна".

Ванга anews.com

Кроме того, Ванга предсказывала изобретение лекарств против онкологических заболеваний, ускорение глобального потепления и переход к новому источнику энергии.

Однако, согласно свидетельству близких друзей Ванги, она никогда не предсказывала начала Третьей мировой войны и последующий конец света.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ заявили, якобы Ванга предвидела приход к власти в Украине Владимира Зеленского.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!