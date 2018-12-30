"Князь Владимир и парящий орел": россияне насмешили пророчеством Ванги о Путине

Российские пропагандистские СМИ начали активно распространять псевдопророчество прорицательницы Ванги о том, что в 2019 году президент России Владимир Путин якобы присоединит к стране-агрессору "братские" народы.

Нелепую выдумку рупоров Кремля озвучила актриса Елена Проклова в эфире программы "На самом деле" на "Первом канале". Фрагмент ее выступления опубликовал блогер Vitauskas в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ванга НТВ

Так, Проклова заявила, что Ванга якобы лично сказала ей о своих видениях. В них в год парящего орла, которым якобы является 2019 по славянскому календарю, некий "князь Владимир" вернет России былое величие и объединит ее с "братскими" народами. Кроме того, актриса подчеркнула, что Ванга якобы постоянно повторяла имя Володя, в чем усматривается намек на личность Путина.

Созданную кремлевскими пропагандистами легенду об особой миссии президента РФ пытаются подкреплять и через псевдопубликации о забытом летоисчислении.

К примеру, ресурс "Муниципальная новостная лента" опубликовал выдуманный прогноз на год парящего орла, заверив, что он является частью древней славянской календарной традиции. Примечательно, что в "предсказании" даже не скрывается агрессивный посыл.

‏"Парящий орел — царь среди птиц, представитель воздушной стихии. Птица олицетворяет храбрость, гордость и свободу. Парить под облаками и с высоты полета зорко всматриваться вдаль — стиль жизни хищного охотника. Благородный и беспощадный, смелый и бесстрашный даже перед смертельной опасностью он жертвы своей не упустит. Провинившихся — серьезно накажет, на то и царь! Каким предполагает быть год. Что здесь сказать? Орел — птица гордая и хищная, миролюбивой её не назовёшь, своего не упустит и будет защищаться до последнего дыхания. Олицетворение полета и стремительного падения вниз за жертвой — таким непостоянным и обещает быть год. Периоды духовного воспарения будут чередоваться с жертвами, непредсказуемыми катаклизмами, мировыми спорами-санкциями и разборками", — проглядывается угрожающая риторика в на первый взгляд развлекательном тексте.

Владимир Путин "Комсомольская правда"

Сразу после этих слов читателя подводят к мысли о том, что парящий орел является "сильной и непобедимой Россией", о чем свидетельствует даже ее государственный герб.

"В государственном гербе России орел — не только символ власти, имперского величия, господства, но и гордости, отваги, вдохновения, духовного подъема. На особые перемены уповать не приходится, но чтобы не упустить синицу из рук, придется всем нам потрудиться сполна, может в два, а то и в три раза больше, чем раньше. Сейчас у нашей страны, как никогда высоки шансы воспарить над миром в своем обновлении, продемонстрировав истинное величие и достоинство. Все зависит от самих людей, их мудрости и желания", — агитируют россиян к поддержанию милитаристских настроений.

Истерию, которую страна-агрессор раздула вокруг фейкового пророчества о Путине, блогер Vitauskas подверг острой критике и забавно высмеял в комментарии к нелепому видео с Прокловой.

"Геббельс о таком и не мечтал! Пока весь цивилизованный мир наполнен праздничной атмосферой, кремле-пропагандоны "Первогор ашистского" заняты своим любимым делом — созданием новых имперских фейков о воссоздании "тюрьмы народов" и "особом предназначении" ботоксного "орла"!" —написал он.

Геббельс о таком и не мечтал!

Пока весь цивилизованный мир наполнен праздничной атмосферой, кремле-пропагандоны "Первого-рашистского" заняты своим любимым делом - созданием новых имперских фейков о воссоздании "тюрьмы народов" и "особом предназначении" ботоксного "орла"! 😆 pic.twitter.com/nqt5y94rEc — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 30 декабря 2018 г.

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