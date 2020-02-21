В СМИ появилась информация, что российский телеведущий Дмитрий Шепелев до отношений с певицей Жанной Фриске был женат на своей коллеге.

Так, первой супругой знаменитости была Анна Старцева. Они познакомились в Белоруссии – на съемках молодежного шоу "5х5", где стали ведущими. Вначале у Дмитрия и Анны были сугубо рабочие отношения, а в 2005 году пара оформила брак. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Дмитрий Шепелев и Анна

Отмечается, что счастье молодых продлилось недолго. Вскоре Дмитрий уехал в Украину, где ему сделали выгодное предложение. Там, по слухам, у него начался новый роман. И в итоге они с супругой оформили развод.

Дмитрий Шепелев Фото: kp.ua

К слову, сейчас бывшая жена шоумена счастлива во втором браке. Она живет в Минске и носит фамилию мужа – Таболина. У пары трое детей. О Дмитрии Шепелеве она предпочитает не распространяться. Молчит и сам телеведущий.

Анна и ее супруг Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, дизайнеру Екатерине Тулуповой.

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