Главная Новости
10 апреля • обновлено в 00:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина

2.1т
Читать материал на украинском

Голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.

Соответствующее видео 26-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что на кадрах видно, как Таллула едва сдерживает смех и проводит ладонью по обритой голове (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой

Фото: hellomagazine.com

Дочь Брюса Уиллиса Таллула

Дочь Брюса Уиллиса Таллула

Фото: instagram/buuski

Поклонники Таллулы оценили результат ее преобразования. А также сравнили девушку с героиней Солдат Джейн, которую ирала ее мать Деми Мур.

"Невероятно", "Боже, это очень круто", "Вы точь-в-точь как ваша мама в ленте "Солдат Джейн", – написали люди.

Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина
Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина
Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина

🤝

Публикация от tallulah (@buuski)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Дарья Мельникова шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Таллула Уиллис Брюс Уиллис
Теги
шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги