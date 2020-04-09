Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина

Голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.
Соответствующее видео 26-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что на кадрах видно, как Таллула едва сдерживает смех и проводит ладонью по обритой голове (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Брюс Уиллис с дочерью Таллулой
Фото: hellomagazine.com
Дочь Брюса Уиллиса Таллула
Фото: instagram/buuski
Поклонники Таллулы оценили результат ее преобразования. А также сравнили девушку с героиней Солдат Джейн, которую ирала ее мать Деми Мур.
"Невероятно", "Боже, это очень круто", "Вы точь-в-точь как ваша мама в ленте "Солдат Джейн", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Дарья Мельникова шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.
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