Бросили пить: топ-7 звезд, у которых были проблемы с алкоголем

Трудно представить, но некоторые из звезд Голливуда в свое время страдали от алкоголизма и долгое время не могли справиться с пагубной привычкой.

Однако, к счастью, однажды им удалось это сделать и былые времена они сейчас вспоминают с ужасом. Брэдли Купер, Роберт Дауни-младший, Мэтью Перри, Ева Мендес и другие: OBOZREVATEL расскажет, кто из знаменитостей однажды завязал с алкоголем и с тех пор ведет здоровый образ жизни.

Брэдли Купер

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Сложно в это поверить, но звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" Брэдли Купер в начале 2000-х отчаянно боролся с наркотиками и алкоголем. "Больше никаких вредных привычек, – уверяет Брэдли. – Трезвый образ жизни неплохо способствует развитию карьеры", – сказал актер в одном из интервью.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф Pinterest

Британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера в юности начал пить не только из-за обрушившейся на него славы, но и из-за того, что страдает от диспраксии – расстройства, при котором человеку трудно делать что-то целенаправленно – так, к примеру, актер не может даже сам себе завязать шнурки. "Я допивался до такого состояния, что начал отключаться после выпивки, а, придя в себя, не помнил, что со мной было. Больше всего я боялся, что в невменяемом состоянии сделаю что-то такое, что впоследствии нельзя будет исправить", – вспоминает Рэдклифф. "Я проснулся однажды ночью и сказал: "Наверное, это нехорошо". С тех пор актер больше не пьет.

Роберт Дауни-младший

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Популярный актер Голливуда Роберт Дауни-младший тоже когда-то страдал от алкоголизма и наркомании. Однажды он выпившим влез в соседский дом, разделся догола и улегся спать в гостевой спальне. Дошло до того, что актера посадили в тюрьму. По словам Дауни-младшего, его спасла жена Сьюзан. "Она сохранила мне жизнь – потрясающая женщина, которая должна быть признана святой еще при жизни", – говорит он.

Ева Мендес

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Американская актриса Ева Мендес в 2008 году прошла лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике и с тех пор больше не пьет вообще.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис Pinterest

Звезда американского сериала "Секс в большом городе" завязала с алкоголем в 30 лет. "Я поняла, что добром это не кончится. Я пошла на актерские курсы, там было очень сложно, а у меня похмелье – и я не показала все, на что способна. И я подумала: должно быть что-то одно", – как-то призналась она.

Мэтью Перри

Мэтью Перри Pinterest

Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри пытался бросить пить на протяжении многих лет, и однажды у него это получилось. Он даже сделал один из своих домов укрытием для тех, кто борется с губительной привычкой. Актер готов с радостью поделиться советами с теми, кто пытается завязать с выпивкой.

Бен Аффлек

Бен Аффлек Pinterest

Бен Аффлек боролся с алкоголизмом долгие годы: в 2017 году он закончил лечение. Он даже взял с собой тренера по трезвости на вручение "Оскара" 2017.

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