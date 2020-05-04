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4 мая • обновлено в 22:38
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"Боюсь, что ее убьют": Соловьев сделал странное заявление о Собчак

24.7т
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Российски пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что переживает за ведущую Ксению Собчак. Так, он признался, что боится за ее жизнь.

Своими опасениями он поделился в прямом эфире в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Боюсь, что ее убьют": Соловьев сделал странное заявление о Собчак

Южносахалинский городской суд наложил арест на сделки телеведущей и ее партнера Елены Соглаевой по покупке долей в компаниях "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" с выручкой более 23 млрд рублей. Анонимные Telegram-каналы сообщают, что Собчак не только потеряла на новом поприще деньги, но и перешла дорогу влиятельным людям.

"Боюсь, что ее убьют": Соловьев сделал странное заявление о Собчак

Эту версию подтверждает и Владимир Соловьев.

"Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают, мы никогда не скрывали. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гиперкриминальный бизнес", — сообщил телеведущий.
"Боюсь, что ее убьют": Соловьев сделал странное заявление о Собчак

Он добавил, что поведение Собчак в бизнесе "жестко наказывается".

"Ксения — она Собчак. А исходя из этого, она все время чуть-чуть не... Она — дива, которая пытается быть дивой, чем бы не занималась. А в бизнесе это жестоко наказывается", — считает Соловьев.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Тина Канделаки Владимир Соловьев Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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