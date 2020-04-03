Скандальная российская телеведущая Дана Борисова заявила, что рэпер Джиган полинаркоман и ему необходима изоляция.

Об этом знаменитость сказала в интервью YouTube-каналу "Эфир в норме".

Дана Борисова vm.ru

"Я просто уверена, что у Джигана наркозависимость. Давайте не будем изображать, будто не знаем, что он отдыхает с проститутками, что он нюхает, курит анашу. Я не осуждаю никого, вы поймите. Я, как человек зависимый, всегда готова открыто рассказать о своей зависимости. Но я также честна и не малодушна к другим зависимым. Я знаю, чем это может закончиться. Поэтому я считаю, шесть месяцев реабилитационного центра – это то, что ему нужно. А не два месяца в больничке за пять миллионов, где он ходит с мобильником, где у него йога, иглоукалывание и прочая хренотень. Ему необходима изоляция. Там речь идет о серьезной зависимости: он колется, нюхает, курит и пьет, он полинаркоман", – говорит Борисова.

Джиган Instagram @iamgeegun

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган исчез после того, как его жена Оксана Самойлова объявила о разводе.

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