Боню "развели" на €10 тыс. из-за поправок в Конституцию РФ: что произошло
Виктория Боня стала жертвой пранкеров (фото – Instagram Бони).
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшую участницу реалити "Дом-2" Викторию Боню, связавшись с ней от имени бизнесмена из РФ Евгения Чичваркина.
Во время телефонного звонка мужчина, представившийся Чичваркиным, попросил женщину с голосом Бони сделать ролик по поводу внесения поправок в Конституцию. Звезде предложили 10 тысяч евро, и она согласилась. Запись телефонного разговора опубликована в YouTube-канале пранкеров (видео смотрите в конце новости).
"Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала", – предложил мужчина.
Боню "развели" на €10 тыс. из-за поправок в Конституцию РФ: что произошло Instagram Виктории Бони
Он добавил, что нужно записать ролик со слоганом "Нет поправкам в Конституцию" и указал, что у него "под это есть еще бюджет".
"Ты, наверное, слышала, что полностью переходит государству вся власть, соответственно там контроль огромный. Я слышал, что ты по поводу чипирования заявляла... 5G вышек", – заметил участник разговора.
Девушка сообщила, что фото обойдется в €5 тыс., видео – €7,5 тыс. Боня даже предложила скидку, однако собеседник заявил, что заплатит ей сумму больше – €10 тыс.
"Ну если за 10 пришлете, буду рада...Ты мне пришли текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже когда будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда", – отметила Виктория.
Боня прокомментировала пранк с поправками в Конституцию РФ Instagram Виктории Бони
Позже она записала видео в Instagram, отметив, что видит "огромное количество вопросов насчет пранков". Она пояснила, что четыре недели назад выложила видео, где заявила, что считает поправки к Конституции "издевательством". Боня подтвердила, что после этого ей позвонил "некий бизнесмен". По ее словам, мужчина заявил, что согласен с ней и попросил ее высказать свою позицию в Instagram. Она подтвердила, что назвала ему расценки за посты, а тот предложил ей €10 тыс. Боня пояснила, что не отказывается от высказанных ей ранее слов и будет "всегда стоять на своем".
"Если вам предлагают за то, что вы мыслите так, как вы мыслите, заплатить, почему нет?" – объяснила девушка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России 25 июня стартовало голосование за поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным.
Оно продлится до 1 июля, проголосовать россияне смогут сразу за весь пакет поправок или против всех их.
Главным изменением в Основной закон РФ является предложение "обнуления" сроков Путина.