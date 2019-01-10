Богатейший человек мира разводится: сколько получит его жена

Мировые СМИ активно обсуждают новость о внезапном разводе Джеффа Безоса с супругой. Основатель крупнейшей торговой интернет-компании Amazon, богатейший человек мира и его жена Маккензи Безос решили расстаться спустя 25 лет совместной жизни.

Новость о разводе повлекла разговоры о том, на что может претендовать Маккензи Безос. Как сосчитали журналисты портала Bloomberg, сегодня у экс-супруги бизнесмена есть шансы стать самой богатой женщиной на Земле.

Так в агентстве подсчитали, что при разделе имущества Маккензи может претендовать на сумму порядка $69 млрд, которая тут же обеспечит ей первенство в рейтинге самых богатых женщин на планете.

Состояние самого Безоса оценивается сейчас в $137 млрд, при этом отдельные издания, в том числе именитый Forbes, утверждают, что Безос владеет $150 миллиардами.

Как именно будет регулироваться бракоразводный процесс, и на что претендует супруга бизнесмена, пока не сообщается. Также неизвестно, существует ли между супругами какой-либо договор, регламентирующий данный процесс. При этом со слов самого Безоса известно, что бывшие супруги остались в хороших отношениях и намерены продолжить общение уже как родители общих детей, друзья и даже партнеры в различных проектах.

Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За время брака у супругов родились трое детей, всего жа пара воспитывала четверых - родных сыновей и одну приемную дочь. Познакомились Джефф и Маккензи в 1992 году, а уже через год скрепили свои отношения официальным браком.

Сейчас Маккензи Безос возглавляет семейный фонд Bystander Revolution, специализирующийся на борьбе с травлей в школах. Также она пишет книги.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский артист и комик Максим Виторган, муж телеведущей Ксении Собчак, обнародовал их совместное фото, которым подогрел слухи о разводе. Позже Виторган ответил на шквал домыслов в сети.